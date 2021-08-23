Прививки от гриппа слабее защищают людей из-за пандемии коронавируса

Прививки от гриппа слабее защищают людей из-за пандемии коронавируса
Прививка от гриппа может оказаться менее эффективной. Фото: pixabay.com

Все дело в том, что все внимание специалистов обращено на борьбу с инфекцией.

Ученые заявили, что прививки от гриппа в этом году могут оказаться менее эффективными, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. Они отмечают, что специалисты сконцентрировали внимание на борьбе с инфекцией и стали меньше уделять внимание другим заболеваниям. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Надзор за штаммами гриппа резко сократился, что может привести к массовому заболеванию гриппом уже этой осенью. Ученые выразили обеспокоенность, так как в будущем слабые вакцины могут стать причиной серьезных вспышек заболевания. В Англии в 2021 году из-за гриппа могут скончаться до 60 тысяч человек, так как их иммунитет ослаблен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как защититься от коронавируса в школе.

вакцинация грипп пандемия


 

Новости партнеров
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый заявил о появлении нового «суперкоронавируса»
В вузы Петербурга подали более 700 тысяч заявлений на бюджет
Стало известно, почему в Петербурге массово гибнут утки
На набережной Мойки столкнулись маршрутка и фургон
Тарифы на коммуналку могут подорожать на 3,5%
В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку в лифте
В Ленобласти написали заявление на кота, дразнящего собак
В Ленобласти планируют сократить число ковидных коек