Как защититься от коронавируса в школе

Пандемия отменяется? Школьники и студенты выходят на офлайн-учёбу с первого сентября. Как защититься от коронавируса в учебной аудитории?

Показатели заболеваемости улучшаются, и предстоящее первое сентября ученики будут отмечать не по скайпу. В некоторых школах даже разрешили праздничные “линейки” — правда, только для первых и одиннадцатых классов. Значит ли это, что эпидемия побеждена? И что предпринять, чтобы не заразиться на уроке?

Строго говоря, считать, что проблема коронавируса решена, нельзя. Появляются новые штаммы, продолжается поиск новых методов лечения. В этом смысле, конечно, регулировать заболеваемость среди студентов гораздо проще. Институты призывают своих учеников и абитуриентов сделать прививку, во многих общежитиях это становится обязательным условием для проживания. Да и просить взрослых учащихся соблюдать правила гигиены и общения гораздо проще, чем школьников.

Причина перехода на офлайн-обучение одна на всех — школы и университеты одинаково находят качество онлайн-образования ниже традиционного. И дело даже не в самом формате — ученики часто не обладают необходимой техникой, а ставить условием для обучения покупку мощного ноутбука или смартфона неэтично по отношению к ученикам.

ЮНИСЕФ и ВОЗ советуют не поддаваться панике и вводить в свой распорядок дня новые привычки.

Расписания уроков составляются таким образом, чтобы дети не приходили на занятия, не обедали и не выходили на перемены одновременно, каждый класс живет в своем распорядке дня. Парты ставятся в шахматном порядке, детям объясняют о необходимости соблюдать дистанцию между друг другом.

Но и сами ученики могут позаботиться о своей безопасности. Например, можно начинать каждый день с измерения температуры. Известно, что младшие школьники часто переносят температуру гораздо легче взрослых. А автоматические градусники у поста охраны могут не сработать — если ребенок шел без перчаток, запястье останется прохладным. Если столбик ртути показывает 37,5 — лучше не рисковать и остаться дома. Возможно, это убережет от заражения целый класс.

Еще одна жизненно важная привычка — тщательное мытье рук. Обязательно объясните ребенку, что мыть руки следует как можно чаще, с мылом, как минимум 20 секунд! Для совсем маленьких детей можно придумать песенку или считалочку, проговорив которую успеваешь как следует намылить руки.

Хорошим решением станет установка дезинфектора в аудитории, а также частое проветривание, проведение уроков с открытой дверью или вовсе занятия на открытом воздухе.