Школьные линейки первого сентября пройдут на открытом воздухе

Школьные линейки первого сентября пройдут на открытом воздухе
На входе будут измерять температуру. Фото: Baltphoto

Школьные линейки первого сентября пройдут на открытом воздухе

Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Так, при подготовке к новому учебному году выполнили все требования Роспотребнадзора. Создали все условия для безопасности детей в школах, отметил Беглов. На входе будут измерять температуру. В столовую дети будут ходить в разное время. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Также в школах и детских садах обновили оборудования на кухнях и в медкабинетах, заменели осветительные приборы, поставили новую мебель, подготовили спортплощадки. На все это из бюджета Петербурга выделили около трех миллиардов рублей, на капремонт зданий – больше 2,5 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты петербургского управления Роспотребнадзора поделились рекомендациями по выбору школьной одежды в преддверии начала нового учебного года.

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