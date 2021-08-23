В Ленобласти планируют сократить число ковидных коек

В Ленобласти планируют сократить число ковидных коек
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Количество людей, нуждающихся в госпитализации из-за коронавируса, становится все меньше.

В Ленинградской области планируют свернуть часть коронавирусных коек в связи с уменьшением количества тяжело больных. Об этом сообщает ЛенТВ.

Известно, что на данный момент в регионе развернуто почти 1,5 тысяч коек, их них заняты 1117 коек, 29 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Таким образом, около 24% коечного фонда свободно.

Председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин рассказал, что количество госпитализации снижается – это позволяет больницам вернуться к штатному режиму работу. За последнюю неделю в больницу попали на 49 человек меньше, чем до этого. В ведомстве надеются, что тенденция сохранится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что иммунолог раскрыл опасное последствие медленной вакцинации населения.

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