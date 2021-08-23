В Петербурге стартовали съемки индийского фильма

В Петербурге стартовали съемки индийского фильма
Съемки пройдут на улицах Петербурга. Фото: pixabay

Продюсерам готовы возместить около 46 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге стартовали съемки приключенческого шпионского боевика одной из крупнейших студий Болливуда Yash Raj Films. Режиссером картины под рабочим названием «Производство 70» стал Манееш Шарма. Об этом пишет ТАСС.

Фильм стал первым частником проекта федеральной программы рибейтов, в рамках которой государство готово компенсировать часть расходов, связанных со съемками иностранных фильмов в России. Продюсер индийского фильма, например, сможет вернуть около 46 миллионов рублей.

В «Производство 70» снимутся популярный индийский актер Салман Хан и актриса Катрина Каиф. Ожидается, что посмотреть фильм можно будет уже в конце 2022 года. Напоминаем, что на тестовый период программы рибейтов из бюджета готовы выделить 300 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что съемки сериала для Netflix ограничат движение в центре Петербурга.

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