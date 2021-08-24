Более 50 мигрантов задержали после рейда в Мурино

Правоохранители провели очередное миграционное профилактическое мероприятие в Мурино. Они проверили более 350 автомобилей и свыше 250 иностранцев.

За минувшую неделю в общей сложности сотрудники полиции и ОМОНа проверили более 800 квартир в 14 домах, несколько стройплощадок, хостелов и общежитий. Также проверили более 250 мигрантов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в отделение полиции доставили около 50 человек, более 30 из них привлекли к административной ответственности за нарушение правил въезда или пребывания в РФ.

Также правоохранители нашли два нелегальных такси, машины изъяли. Задержаны двое мужчин, числящихся в розыске. Кроме того, был найден контрафактный алкоголь и табачная продукция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские Ленобласти обошли две тысячи квартир в рамках миграционного рейда