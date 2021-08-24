На Сенатской площади ДТП с каршерингом ограничило проезд

Авария случилась на Сенатской площади. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария случилась на Сенатской площади. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Адмиралтейском районе Петербурга, напротив манежа, произошла авария между двумя иномарками. Один из автомобилей каршеринговый.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 24 августа, все случилось на Сенатской площади.

В результате дорожно-транспортного происшествия в сторону набережной, по словам очевидцев, оказался свободным только правый ряд.

Кроме того, на фотографии присутствует троллейбус, который, возможно, также «не остался в стороне» и является участником аварии.

В комментариях пользователи сети стали припоминать, как же часто происходят ДТП с участием каршерингов. Один из членов сообщества отметил, что не проходит и дня, чтобы в дорожном происшествии не принял бы участие арендованный автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту аварии на Большом Сампсониевском проспекте прибыла скорая медицинская помощь.