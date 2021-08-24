Аквапарки и аттракционы возвращаются: Смольный смягчает ограничения

С пятницы, 27 августа, в Санкт-Петербурге смягчаются коронавирусные ограничения. Откроются аквапарки и аттракционы, заработают развлекательные объекты в торговых центрах, но с некоторыми, и довольно строгими, условиями.

Согласно изменениям в правительственном постановлении №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», подписанном губернатором Александром Бегловым, с 27 августа разрешается работа:

развлекательных объектов в торговых центрах;

детских игровых комнат (за исключением расположенных в точках общепита);

аквапарков;

аттракционов, находящихся в помещении;

спортивных и физкультурных мероприятий со зрителями.

Однако восстановление всех вышеперечисленных видов деятельности возможно только при соблюдении нескольких условий.

В частности, детские комнаты и досуговых объекты в ТЦ должны обновить стандарты безопасности в соответствии с примерной формой профильного комитета. Кроме того, вводится ограничение по количеству людей на таких объектах: не более 1 человека на 4 «квадрата» площади.

Наконец, главное — обеспечить вакцинацию 100% сотрудников до 27 августа. К этому моменту они должны иметь либо справку о введении первого компонента, либо QR-код, подтверждающий полную вакцинацию, либо тот же код, выданный переболевшему не более 6 месяцев назад. К 1 октября 100% работников, за исключением переболевших, должны пройти весь цикл вакцинации.

Сотрудники, не имеющие гражданства РФ, в доказательство должны предоставить документ, выданный уполномоченной медицинской организацией.

Для владельцев аттракционов и аквапарков требования аналогичные, отличается лишь возможное число посетителей: на аттракционах его нужно установить, исходя из формулы «не более 1 человека на 12 кв. м», а в аквапарках это 1 человек на 10 кв. м площади водной зоны и 1 человек на 4 кв. м в иных помещениях.

Кроме того, с 27 августа количество участников на массовых мероприятиях (кроме культурных и зрелищных) увеличивается до 1 000 человек. Организаторам, однако, потребуется согласование со Смольным — рассматривать каждую заявку будут в индивидуальном порядке. Также все участники, кроме зрителей, должны иметь документы, подтверждающий прохождение хотя бы первого этапа вакцинации, либо QR-код о полном прохождении, перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте.

В Смольном подчеркивают, что ограничения, не упомянутые в изменённом постановлении, продлеваются по 26 сентября.