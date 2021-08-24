КСП начал проверять работу комитета имущественных отношений Петербурга

Контрольно-счетная палата, в рамках плановой проверки, начала проверять финансово-хозяйственную деятельность комитета имущественных отношений Петербурга.

Об этом сообщает 24 августа пресс-служба Контрольно-счетной палаты Петербурга.

После проверки сотрудники палаты дадут оценку законности и результативности использования Комитетом и подведомственными организациями средств бюджета и собственности города за 2019-2021 годы.

Замечена тенденция снижения расходной части бюджета КИО. Так, в 2019 — это 34,7 млрд рублей, в 2020 — 28,5 млрд рублей, а в 2020 — 25,1 млрд рублей.

Кроме этого, до 29 октября специалисты палаты должны будут проанализировать вопрос предоставления мер поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что последняя проверка КСП в КИО состоялась в 2017 году. Тогда была зафиксирована масса нарушений, таких как: неправомерное предоставление льгот, нецелевое использование бюджетных средств, а также нарушения в выполнении государственных функций, нарушения ведения бухгалтерского учета и другое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КСП нашла в Красном Селе бюджетных нарушений на 42 миллиона рублей.