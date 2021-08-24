В Петербурге поймали серийного маньяка, охотившегося на женщин

Правоохранители задержали мужчину, который не менее 7 раз нападал на женщин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители задержали мужчину, который не менее 7 раз нападал на женщин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы Петербурга задержали подозреваемого в серии нападений на женщин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 24 августа, с апреля по август этого года, в Приморском районе, 24-летний иностранный гражданин нападал на женщин не менее семи раз.

Так, 20 августа полицейские задержали и полностью изобличили в совершении серии нападений на женщин уроженца среднеазиатской республики.

Оперативники установили, что мужчина нападал на представительниц слабого пола. Его жертвами становились женщины разных возрастов и живущие по разным адресам.

Мужчина подходил к пострадавшим со спины в безлюдных местах. Он совершал насильственные действия сексуального характера, в результате которых зачастую причинял телесные повреждения.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а также три уголовных дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного еще 7-8 уголовных дел.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчине, изнасиловавшем девушку-юриста на Дачном, предъявлено обвинение.