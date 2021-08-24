Двое мужчин напали на свою знакомую на проспекте Ветеранов

В Красносельском районе Петербурга задержали двоих мужчин, которые напали на 19-летнюю девушку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 23 августа, рано утром, в полицию обратилась молодая девушка. Она рассказала, что ночью того же дня, на проспекте Ветеранов, на нее напали двое знакомых.

Они угрожали пострадавшей предметом похожим на пистолет, вымогали деньги и грозили расправой. Потерпевшей также разбили телефон.

Позднее полиция задержала подозреваемых. Одному из них было 35 лет. Его взяли у дома 114 по проспекту Ветеранов, когда он что-то украл из продуктового магазина. Второй же, 28-летний гражданин, попался на улице Генерала Симоняка у дома 10.

По факту нападения на девушку возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали разбойника, который вырвал сумку и брызнул из баллончика.