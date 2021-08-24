Минздрав России допустил сокращение срока действия QR-кодов до шести месяцев

Для сдавших отрицательный тест на ковид QR-код действует 72 часа, а для переболевших — полгода с даты выздоровления. Фото: pixabay

Для сдавших отрицательный тест на ковид QR-код действует 72 часа, а для переболевших — полгода с даты выздоровления. Фото: pixabay

Минздав России заявило, что срок действия QR-кода после прививки от ковида равен одному году, и назвало условие для сокращения этого срока.

Министерство допускает, что в случае ухудшения коронавирусной ситуации в России срок действия QR-кода, который дают человеку после прививки, может быть ограничен до полугода. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В Минздраве отметили, что для сдавших отрицательный тест на ковид QR-код действует 72 часа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к настоящему моменту в Петербурге первично привиты от коронавируса 1 449 025 человек, цикл вакцинации закончили 1 351 180 горожан. Об этом стало известно во вторник, 24 августа. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся более 4 тыс. человек. Согласно данным оперштаба, запас вакцины от вируса в городе составляет 451 303 дозы.