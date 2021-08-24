Косметолог и блогер: ТОП-5 самых высоких зарплат в Петербурге

При этом медианная зарплата на Авито Работа (больше и меньше которой получают по 50% работников) составляет 45 000 рублей. Фото: скриншот Авито Работа

При этом медианная зарплата на Авито Работа (больше и меньше которой получают по 50% работников) составляет 45 000 рублей. Фото: скриншот Авито Работа

По данным экспертов сервиса Авито Работа, медианная зарплата жителей Северной столицы составляет 45 тысяч рублей. Однако найти высокооплачиваемую вакансию, которая обеспечит заработок в несколько раз больше медианного, не так уж сложно, убеждены аналитики. Специально для издания Gazeta.SPb в Авито Работе подобрали топ-5 высокооплачиваемых вакансий.

В общей сложности в разделе вакансий на портале Авито Работа представлено свыше 36 тысяч предложений. Среди них есть и такие, где можно получать сотни тысяч рублей. К примеру, максимальный заработок риелтора может составить 300 тысяч рублей. На эту должность приглашают коммуникабельных, уверенных в себе людей с активной жизненной позицией. Причем многолетний опыт необязателен — владельцы бизнеса готовы взять на себя обучение новичков, а также обеспечение дальнейшей рекламной и юридической поддержки.

Еще одна профессия, зарплатный «потолок» которой зависит лишь от упорства и трудолюбия сотрудника, это менеджер по продажам. Например, компания по поставкам электротехнического оборудования предлагает от 120 до 300 тысяч рублей претенденту, который возьмет на себя переговоры с клиентами. Правда, на этот раз у кандидата должен быть опыт работы не меньше года на аналогичной позиции.

Специалисту предлагают работу в офисе с периодическими командировками и курсами повышения квалификации, а также карьерный рост до руководителя отдела. Внушительные зарплаты менеджерам по продажам готовы платить и другие компании: поставщики медицинских изделий, запчастей, стройматериалов, мебели и многого другого.

Не будет бедствовать и врач-косметолог, которого ищут в петербургскую сеть салонов красоты. Зарплата успешного кандидата составит 150-220 тысяч рублей. От медика требуют наличие профильного высшего образования и навыки работы на современном косметологическом оборудовании. В обмен, кроме шестизначных выплат, обещают комфортный, хорошо оснащенный кабинет, регулярное обучение в международных школах и возможно самореализации.

Такие вакансии, правда, размещают преимущественно частные медучреждения, заработок в государственных больницах скромнее.

Куда же в XXI веке без специалиста по ремонту компьютеров? Пользующаяся высоким спросом профессия обеспечивает и достойную оплату. Средний ежемесячный доход мастера, судя по предложениям Авито Работы, составляет 200-250 тысяч рублей.

В обязанности входит выезд к клиентам для диагностики и устранения неисправностей, установки и настройки программного обеспечения, сборки и модернизации компьютеров и ноутбуков. Профильные знания, хотя бы двухлетний опыт работы и коммуникабельность — основные требования к претенденту.

Последнее время набирают обороты профессии, существование которых было сложно предугадать еще десять лет назад — причем платят за них куда больше, чем за известные с детства специальности. Так, до 250 тысяч рублей составляет заработок блогера. За эти деньги он должен продвигать аккаунты работодателя в социальных сетях и привлечь как можно больше людей. Контент-план, рекламные кампании, взаимодействие с фотографиями, операторами и дизайнерами также входят в перечень обязанностей.

Отметим, что практически в любой сфере одна и та же должность может оплачиваться по-разному. Всегда старайтесь адекватно оценивать свои возможности и требования к работодателю — добиться успеха можно даже в кризисные периоды, например, такие как пандемия коронавируса.