Пять привычек, укорачивающих жизнь

“Ешьте побольше овощей, плотно завтракайте, не смотрите подолгу телевизор” — эти советы звучат так часто, что мы научились их не замечать, и уж конечно им не следовать. Но что, если эти привычки приближают нашу смерть? Пожалуй, это заставит вас увидеть проблему под другим углом!

Иметь под рукой интернет — это так удобно! Или нет?

Кажется, сейчас мы знаем гораздо больше, чем люди предыдущего поколения — ведь у нас всегда под рукой выход в мировую сеть. От возникновения вопроса “Сколько, интересно, весит кит?” или “Как появилась книга рекордов Гиннесса?” до получения точного ответа — всего пара кликов по клавиатуре. К сожалению, как показывают исследования, быстрый поиск информации имеет негативные последствия. Мозг начинает “лениться”, он не запоминает информацию, так как уверен, что она хранится на другом “носителе” — смартфоне или компьютере. От этого отделы, отвечающие за запоминание, не тренируются, и старческий маразм грозит наступить гораздо раньше.

“Два яблока в день — проживешь до ста лет!”

Так гласит английская поговорка. Про овощи и фрукты обычно говорят, что они полны полезных веществ. Но ведь сейчас можно легко купить в аптеке курс поливитаминов. Одна таблетка заменит собой несколько килограммов апельсинов и яблок. И опять всё не так просто — помимо витаминов овощи и фрукты содержат в себе минеральные соли, белки, органические кислоты и эфирные масла, которые способствуют пищеварению. Диета, не включающая в себя свежих фруктов и овощных салатов, может вызвать рак двенадцатиперстной кишки, инсульт и различные сердечно-сосудистые заболевания.

Залог долгой жизни — здоровый сон

А для того, чтобы как следует отдохнуть ночью, нужно правильно провести вечер. Например, отказаться от использования смартфона хотя бы за час перед тем, как лечь в постель. Наш мозг устроен таким образом, что перед сном ему требуется медленный переход в “спящий режим” из возбужденного дневного состояния.

Раньше для этого читали книги “на сон грядущий”, а дети — “считали овец”. Сейчас роль такой “книжки” или “овцы” играет смартфон. К сожалению, его использование — ловушка бессонницы. Сколько раз вы не замечали, как “просидели” в соцсетях до глубокой ночи? А ведь вроде бы заглянули перед сном прочитать пару статей. Это — эффект “голубого экрана”. Синий свет, излучаемый смартфоном, раздражает нервную систему и вызывает бессонницу.

Больше хороших новостей!

О вреде долгого сидения перед телевизором часто говорят офтальмологи — но, оказывается, в опасности не только зрение телелюбителей. Психологи отмечают рост тревожности и даже риск развития депрессии у людей, в большом количестве просматривающих новостные выпуски — особенно те, в которых в основном рассказывается об убийствах и катастрофах. Плохое настроение и замедленный метаболизм не способствуют увеличению продолжительности жизни.

“Завтрак съешь сам, обед раздели с другом…”

В бешеном ритме современной жизни мы часто пренебрегаем первым приемом пищи, зато в конце дня “наверстываем упущенное”. Так ли это вредно? Особенно если не следишь за фигурой и не стремишься похудеть. Оказывается, поздние обильные ужины и отсутствующие завтраки вызывают не только ожирение. Такой “режим работы” неудобен для нашего ЖКТ — ему приходится работать во время сна. От этого организм не успевает отдохнуть, а кишечник перенапрягается и быстрее “стареет”.