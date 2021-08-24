Петербуржцы возмутились «преображением» фонтанчика на Московском проспекте

Петербуржцы возмутились «преображением» фонтанчика на Московском проспекте
До 2006 года этот фонтанчик работал. Фото: скрин группы "У метро Парк Победы и в окрестностях" "ВКонтакте". 

В Московском районе Северной столицы «преобразили» фонтанчик. Он уже несколько лет украшает фасад жилого дома. Результато работ петербуржцы остались не довольны.

«Реставрация» производилась по адресу Московский проспект, 182. Местные жители обратили внимание на то, что гранитные элементы варварски закрасили, а дренажную трубу и вовсе убрали. До 2006 года этот фонтанчик работал. Об этом сообщает Peterburg2.

«Закрасили гранит! Кошмар! Варвары», — негодуют петербуржцы в группе «У метро Парк Победы и в окрестностях» «ВКонтакте».

«Ведь построили же люди. Как деградировали мы, что даже поддержать не можем. Только сломать или изуродовать», — отмечают местные жители.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петроградском районе Петербурга в реке Карповка заметили неизвестные вещества.

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