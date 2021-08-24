Река Карповка загрязнена неизвестными веществами? Горожане в шоке

Река Карповка загрязнена неизвестными веществами? Горожане в шоке
Карповку окрасили в серо-желтый цвет неизвестные вещества. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петроградском районе Петербурга в реке Карповке заметили неизвестные вещества.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 августа, днем, петербуржцы впали в панику, ведь воды реки, которую еще совсем недавно чистили, загрязнены.

Каким образом в реку попали некие вещества — неясно. Горожане обеспокоены ситуацией, ведь вода окрасилась в серо-желтый цвет.

Напомним, что в прошлом году, в ноябре, дно реки Карповки очищали. Специалисты откачивали донные отложения и вылавливали мусор. Такая очистка должна была увеличить глубину реки и улучшить экологию водоема. Это же делали и этим летом.

В Карповке помутнела вода. Фото: Gazeta.SPb.ru
В Карповке помутнела вода. Фото: Gazeta.SPb.ru

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пруду на Белградской заметили сразу несколько мертвых уток.

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