В пруду на Белградской заметили сразу несколько мертвых уток

Во Фрунзенском районе Петербурга местные жители заметили массово гибнущих уток.
Об этом стало известно в субботу, 21 августа. Сразу несколько мертвых птиц оказались в пруду в Яблоневом Саду на Белградской улице.
«В пруду, дрейфуют, как минимум, 10 мертвых уток, различной степени разложения», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Точная причина гибели уток неизвестна. В комментариях пользователи предложили , что птиц могли отравили или «перекормить хлебом».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мертвых уток также замечали возле дома номер 18 по набережной Черной речки. Вполне возможно, что произошло загрязнение водоема, в связи с чем скончались птицы.