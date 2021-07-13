В Черной речке заметили мертвых уток

Местные жители предположили, что кто-то загрязнил воду.

В Черной речке 12 июля заметили мертвых уток. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетельница отметила, что возле дома номер 18 по набережной Черной речки было замечено пятно на воде. Вполне возможно, что произошло загрязнение водоема, в связи с чем скончались птицы. Свидетели отмечают, что недалеко от речки строится многоэтажный апарт-отель – вполне возможно, что отходы в воду попали именно оттуда.

В сообществе добавили, что аварийно-экологические службы уже в курсе происходящего и будут проверять, в чем дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после загрязнения акватории бухты «Радуга» Финского залива.