Петербуржец завоевал золото на чемпионате Европы по гребному слалому

Петербуржец завоевал золото на чемпионате Европы по гребному слалому
Одержать победу  им удалось из-за сконцентрированного внимания и недопущения ошибок во время соревнований. Фото: радио "Движение".
Петербуржец Егор Смирнов выиграл золотую и серебряную медаль на чемпионате Европы по гребному слалому.
В Словении закончился чемпионат Европы по гребному слалому для спортсменов до 18 и до 23 лет. Золотую медаль команда из России до 18 лет выиграла в каяке. Это произошло благодаря петербуржцу Егору Смирнову и уроженцам Алтая Ивану Козлову и Константину Казакову. Об этом сообщает радио «Движение».
Смирнов отметил, что в их победе есть доля везения. Однако одержать победу им удалось из-за сконцентрированного внимания и недопущения ошибок во время соревнований.
В скором времени спортсмены отправляются в Окуловку, где в эту пятницу начинается чемпионат России.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что На Параолимпийских играх в Японии за российскую команду будут выступать 19 спортсменов из Северной столицы.
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