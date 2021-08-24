Петербуржец завоевал золото на чемпионате Европы по гребному слалому

Одержать победу им удалось из-за сконцентрированного внимания и недопущения ошибок во время соревнований. Фото: радио "Движение".

Одержать победу им удалось из-за сконцентрированного внимания и недопущения ошибок во время соревнований. Фото: радио "Движение".

Петербуржец Егор Смирнов выиграл золотую и серебряную медаль на чемпионате Европы по гребному слалому.

В Словении закончился чемпионат Европы по гребному слалому для спортсменов до 18 и до 23 лет. Золотую медаль команда из России до 18 лет выиграла в каяке. Это произошло благодаря петербуржцу Егору Смирнову и уроженцам Алтая Ивану Козлову и Константину Казакову. Об этом сообщает радио «Движение».

Смирнов отметил, что в их победе есть доля везения. Однако одержать победу им удалось из-за сконцентрированного внимания и недопущения ошибок во время соревнований.

В скором времени спортсмены отправляются в Окуловку, где в эту пятницу начинается чемпионат России.