На паралимпиаде выступят 19 спортсменов из Петербурга

На паралимпиаде выступят 19 спортсменов из Петербурга
Так, Петербург третий по численности после столицы и Подмосковья. Фото: Pixabay

Сегодня, 24 августа, в Токмо проходит церемония открытия XVI Параолимпийских игр. Сборную страны на международных соревнованиях представят более 240 спортсменов из полусотни регионов России.

На Параолимпийских играх в Японии за российскую команду будут выступать 19 спортсменов из Северной столицы под руководством пяти тренеров. Так, Петербург третий по численности после столицы и Подмосковья. Девять лет назад на паралимпиаде от города участвовали всего девять спортсменов. Об этом сообщает 78.ru.

Атлеты из Северной столицы выступают в восьми дисциплинах: гребля, бочче, настольный теннис, лёгкая атлетика и плавание. Отдельно пройдут плавание и лёгкая атлетика среди незрячих спортсменов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы встретили в аэропорту города гимнасток Дину и Арину Авериных. В воздушной гавани приземлился самолет с участницами олимпийских игр в Токио.

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