Дина и Арина Аверины приземлились в петербургском аэропорту Пулково

Дина и Арина Аверины приземлились в петербургском аэропорту Пулково
Сестры Аверины прилетели в Петербург. Фото: скриншот Instagram

Петербуржцы встретили в аэропорту города гимнасток Дину и Арину Авериных.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в воздушной гавани приземлился самолет с участницами олимпийских игр в Токио. Сестры Аверины вместе со своим тренером Верой Шаталиной прилетели из Москвы.

В аэропорту Северной столицы гостей встречали журналисты, поклонники и воспитанницы Центра художественной гимнастики «Жемчужина», а также сотрудники комитета по физической культуре и спорту.

Напомним, Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, проиграв спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Арина же стала четвертой в итоговом зачете.

После выступления российских спортсменов случился судейский скандал. Оценки обжаловали, однако международный олимпийский комитет не встал на защиту гимнасток из РФ.

«Я уже почти забыла про это. Стараюсь не вспоминать, чтобы больше не переживать, не нервничать. Сейчас уже все хорошо», — призналась олимпийский призер Дина Аверина.

Тренер девушек Вера Шаталина объяснила, что от того, что спортсменки так молоды, им гораздо проще, нежели взрослым, забывать обидные поражения. Детям, по ее мнению, удается намного легче смотреть на подобные вещи. Самой же Шаталиной до сих пор тяжело. Однако российский тренер хочет встретиться с воспитанниками спортивной школы «Жемчужина» и провести время в Петербурге.

Случившееся непременно сегодня обсудят в спортшколе «Жемчужина» на встрече с юными спортсменами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судьи отклонили запрос на пересмотр оценки Арины Авериной.

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