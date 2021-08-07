Судьи отклонили запрос на пересмотр оценки Арины Авериной

Судьи отклонили запрос на пересмотр оценки Арины Авериной
Ранее по результатам упражнения с обручем Арина стала третьей. Фото: скрин arishadina1998 в Instagram

Судьи не удовлетворили запрос России на пересмотр оценки гимнастки Арины Авериной в упражнении с мячом в финале индивидуального многоборья на летней Олимпиаде в Токио.

Аверина выступила на 27,900 балла. После Россия запросила пересмотр баллов. Ранее по результатам упражнения с обручем Арина стала третьей. Она набрала 26,850 балла. Её сестра Дина Аверина — стала второй. У девушки 27,200 балла. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли сборной России серебро в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Токио. В финале российские пляжники уступили спортсменам из Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Красильников и Стояновский проиграли со счетом 0:2. Скандинавы в двух сетах набрали по 21 очку, а россияне по 17 и 18.

Арина Аверина гимнастика олимпиада в токио пересмотр спорт


 

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