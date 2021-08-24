Хакеры выставили на продажу 1,3 млн паспортных данных клиентов Oriflame

Хакеры выставили на продажу 1,3 млн паспортных данных клиентов Oriflame
Преступники могут использовать полученные данные для оформления кредитов, сим-карт и прочего. Фото: Pixabay.com

Отсканированные страницы паспортов 1,3 миллионов клиентов Oriflame из России украли. Они появились на одном из хакерских форумов.

В организации рассказали о нескольких кибератаках на них в конце июля и начале августа. Это привело к незаконному доступу к личным данным, которые хранит Oriflame. Это номера банковских счетов, телефоны, пароли и другие данные пользователей. Из-за этого пострадали клиенты косметологической компании не только из России, но также стран СНГ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Преступники могут использовать полученные данные для оформления кредитов, сим-карт и прочего. Началось расследование дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд в американском городе Хартфорд приговорил петербуржца Петра Левашова к уже отбытому сроку за хакерство. Россиянин до вынесения приговора пробыл в тюрьме 2 года и 10 месяцев.

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