В США российского хакера приговорили к уже отбытому сроку

Суд в американском городе Хартфорд приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку за хакерство.

Судья во время оглашения приговора заявил, что проведенное в заключении время было для хакера достаточным. Россиянин до вынесения приговора пробыл в тюрьме 2 года и 10 месяцев. С заседания велась онлайн-трансляция.

В течение трех лет Левашов будет находиться под надзором полиции. Если он покинет территорию Штатов, а затем в течение этого срока вернется обратно, то должен будет отметиться у ответственного офицера.

Также хакеру запретили загружать какие-либо программы, благодаря которым он сможет избежать мониторинга своих устройств.

Судья указал, что Левашов ранее не привлекался к уголовной ответственности и выразил надежду, что в дальнейшем он не будет совершать преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поймали хакеров, от рук которых пострадало 40 человек.