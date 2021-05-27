В Петербурге поймали хакеров, от рук которых пострадало 40 человек

В Петербурге полиция пресекла деятельность хакеров, которые похищали деньги с банковских счетов людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
В Северной столице удалось задержать троих подозреваемых обвиняемых в краже денежных средств со счетов граждан.
По версии полиции правонарушители в Сети через программу взламывали аккаунты пользователей. А иногда покупали доступ к личным кабинетам в специальных группах в Интернете.
Когда злоумышленникам удавалось получить сведения о банковском счете, который привязан к аккаунту, то его соучастники выводили деньги, как оплату услуг подставных лиц. Отмечается, что эти лица прикреплены к спецсервису, как водители такси.
Известно, что сегодня установлено 13 таких подставных лиц. Таким образом от хакеров пострадали не менее 40 человек.
В Петербурге и Армавире были задержаны предполагаемые организаторы и их сообщник.
Так, возбуждены четыре уголовных дела по статье «Кража».
Когда провели обыски в квартирах обвиняемых, то нашли и изъяли 60 сим-карт, 14 мобильных телефонов, ноутбуки. Это являлось доказательством для уголовных дел.
Так, двух фигурантов заключили под стражу, еще один — под подпиской о невыезде.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы.