В Петербурге поймали хакеров, от рук которых пострадало 40 человек

В Петербурге полиция пресекла деятельность хакеров, которые похищали деньги с банковских счетов людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Северной столице удалось задержать троих подозреваемых обвиняемых в краже денежных средств со счетов граждан.

По версии полиции правонарушители в Сети через программу взламывали аккаунты пользователей. А иногда покупали доступ к личным кабинетам в специальных группах в Интернете.

Когда злоумышленникам удавалось получить сведения о банковском счете, который привязан к аккаунту, то его соучастники выводили деньги, как оплату услуг подставных лиц. Отмечается, что эти лица прикреплены к спецсервису, как водители такси.

Известно, что сегодня установлено 13 таких подставных лиц. Таким образом от хакеров пострадали не менее 40 человек.

В Петербурге и Армавире были задержаны предполагаемые организаторы и их сообщник.

Так, возбуждены четыре уголовных дела по статье «Кража».

Когда провели обыски в квартирах обвиняемых, то нашли и изъяли 60 сим-карт, 14 мобильных телефонов, ноутбуки. Это являлось доказательством для уголовных дел.

Так, двух фигурантов заключили под стражу, еще один — под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы.