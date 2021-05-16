Экс-сотрудник МВД Игнатов назвал определяющие телефонных мошенников фразы

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников МВД.

Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, рассказал в эфире радио Sputnik бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов. Он считает, что, в первую очередь, нужно спросить фамилию, имя, должность, рабочий телефон и кабинет. После хлоумышленники завершают разговор.

Также поможет просьба прислать официальную повестку. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано, говорит Игнатов. Мошенники активно отвечают на все вопросы и говорят, что им некогда отправлять повестку. Тогда можно узнать адрес организации, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона.

Если это правда человек из полиции, то у него должно быть рабочее место, где вы можете с ним побеседовать, сообщил Игнатов.