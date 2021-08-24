Всеволожскую КМБ проверяют на выдачу поддельных сертификатов о вакцинации

Всеволожскую КМБ проверяют на выдачу поддельных сертификатов о вакцинации
Комздрав взаимодействует с силовыми структурами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области власти и правоохранители организовали масштабную проверку медучреждений после информации о поддельных прививочных сертификатах во Всеволожской КМБ.

Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин. По словам чиновника, служебная проверка будет проведена во всех больницах и пунктах вакцинации региона. Причиной послужила информация о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации во Всеволожской КМБ.

Комздрав взаимодействует с силовыми структурами. При выявлении нарушения будут приняты жесткие дисциплинарные меры, передает пресс-служба областной администрации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами. В Роскомнадзоре отметили, что с начала 2021 года удалили 976 интернет-страниц.

всеволожская кмб комздрав ленобласть поддельные документы проверка сертификат о вакцинации


 

Новости партнеров
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково вечером 24 августа задержали пять рейсов
В Петербурге запустили первую экологическую электричку
В России выпустят не менее 25 тыс. электромобилей к 2024 году
СК завел уголовное дело об экоциде из-за водной блокады Крыма
Проценко назвал недостаточным число вакцинированных от коронавируса в России
Умер барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс
Всеволожскую КМБ проверяют на выдачу поддельных сертификатов о вакцинации
Осенью в Петербурге ожидают всплеск заболеваемости COVID-19