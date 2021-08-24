Всеволожскую КМБ проверяют на выдачу поддельных сертификатов о вакцинации

В Ленинградской области власти и правоохранители организовали масштабную проверку медучреждений после информации о поддельных прививочных сертификатах во Всеволожской КМБ.

Об этом заявил глава комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин. По словам чиновника, служебная проверка будет проведена во всех больницах и пунктах вакцинации региона. Причиной послужила информация о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации во Всеволожской КМБ.

Комздрав взаимодействует с силовыми структурами. При выявлении нарушения будут приняты жесткие дисциплинарные меры, передает пресс-служба областной администрации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами. В Роскомнадзоре отметили, что с начала 2021 года удалили 976 интернет-страниц.