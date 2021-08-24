В России выпустят не менее 25 тыс. электромобилей к 2024 году

В России выпустят не менее 25 тыс. электромобилей к 2024 году
На первом этапе, в течение трех лет, в стране подготовят базу для массового производства электромобилей. Фото: pixabay.com

В течение ближайших трех лет в России планируют выпустить 25 тысяч электромобилей и открыть более девяти тысяч зарядных станций.

Об этом говорится в концепции пор развитию электрического автотранспорта, отмечает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Проект пройдет в два этапа. На первом, в течение трех лет, в стране подготовят базу для массового производства электромобилей. На втором, с 2025 до 2030 год, объем выпуска должен достичь 10% от общего объёма производства транспорта.

Развитие этой отрасли позволит создать в стране не менее 39 тысяч рабочих мест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минэкономразвития и Минпромторг предложили компенсировать часть покупки электромобилей. Покупателям таких машин предоставят скидку в размере 25%. Однако она не должна превышать 625 тысяч рублей.

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