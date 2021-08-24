По делу о фиктивной вакцинации в Ленобласти задержаны семь человек

В Ленинградской области в рамках дела о фиктивной вакцинации от COVID-19 задержаны семь человек. Правоохранители завели уголовное дело.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в полицию доставлены семь человек, в том числе четверо медиков и трое их подельников. При обысках у них нашли более 500 ампул вакцины, которые планировалось утилизировать.

За поддельные сертификаты о вакцинации злоумышленники брали от 10 тысяч рублей. Вакцину они не вводили, а затем вносили в систему сведения о полученной прививке. Сам препарат уничтожался.

Уголовное дело завели по статье о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Число клиентов, получивших поддельные прививочные сертификаты, устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Всеволожскую КМБ проверяют на выдачу поддельных сертификатов о вакцинации.