Медики в Петербурге за два часа вылечили вывих сустава у младенца

Медики в Петербурге за два часа вылечили вывих сустава у младенца
zdrav.spb.ru

Врачи больницы № 2 имени святой Марии Магдалины за пару часов благодаря уникальной методике смогли вылечить вывих коленного сустава у новорожденной девочки.

По данным Комздрава Петербурга, раньше на лечение таких случаев уходило до полутора лет, обойтись без хирургических вмешательств было невозможно. Однако ортопеды петербургской больницы освоили уникальную технику, с помощью которой вылечить недуг можно всего за несколько часов.

Уникальность этого случая в том, что это второй ребенок в семье, родившийся с данной патологией. Такие повторные заболевания являются крайне редкими явлениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что операцию сделали недоношенной девочке, которая родилась в Архангельске на 29 неделе беременности. Ее вес составлял 1 кг и 100 граммов. Через два месяца после рождения, медики, изучающие состояние ребенка, обнаружили признаки патологии.

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