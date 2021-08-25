В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбое на складе

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в разбое на складе
Склад, который обокрали, находится на Лиговском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Центральном районе Петербурга несколько месяцев назад, в июне, неизвестные обокрали склад на Лиговском проспекте. Задержан второй подозреваемый в данном правонарушении.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июня несколько человек зашли на склад «Текстиль ОПТ» по Лиговскому проспекту дома 50 корпуса 16 и похитили товар.

Кроме этого, злоумышленники скотчем связали сотрудника склада и его брата. Правонарушители похитили текстильную продукцию, мобильный телефон, компьютер и деньги.

Затем неизвестные скрылись на автомобиле «ГАЗель» («Газелькин»). Было возбуждено уголовное дело.

Так, 21 августа, был задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний гражданин Таджикистана. А 27 августа стало известно о том, что на улице Черняховского пойман еще один подозреваемый. Мужчина также уроженец Таджикистана, ему 28 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет.

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