Разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет

В Петербурге на Пулковском шоссе задержали мужчину, который 17 лет был в межгосударственном розыске.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, вечером, экипаж ДПС получил оперативную информацию. По Пулковскому шоссе дома 37 корпуса 5 «взяли» 42-летнего гражданина Республики Южная Осетия.

Его обвиняют по статье «Нападение с целью хищения имущества с применением насильственных действий, опасных для здоровья и жизни потерпевшего, или применением реальной угрозы насилия».

Оказалось, что 17 января 2004 года мужчина вместе с группой лиц напал с автоматами АК-47 и пистолетом на посетителей кафе в городе Цхинвал Республики Южная Осетия.

Мужчины в масках, применив оружие, завладели автомобилем «ВАЗ» и скрылись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские криминалисты поняли, кто убийца спустя 12 лет.