Разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет

Разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет
Мужчину задержали на Пулковском шоссе. Фото: Google Maps

В Петербурге на Пулковском шоссе задержали мужчину, который 17 лет был в межгосударственном розыске.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, вечером, экипаж ДПС получил оперативную информацию. По Пулковскому шоссе дома 37 корпуса 5 «взяли» 42-летнего гражданина Республики Южная Осетия.

Его обвиняют по статье «Нападение с целью хищения имущества с применением насильственных действий, опасных для здоровья и жизни потерпевшего, или применением реальной угрозы насилия».

Оказалось, что 17 января 2004 года мужчина вместе с группой лиц напал с автоматами АК-47 и пистолетом на посетителей кафе в городе Цхинвал Республики Южная Осетия.

Мужчины в масках, применив оружие, завладели автомобилем «ВАЗ» и скрылись.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские криминалисты поняли, кто убийца спустя 12 лет.

нападение новости СПб происшествие республика южная осетия


 

Новости партнеров
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роспотребнадзор выехал на внеплановые проверки 349 лагерей Ленобласти
Мужчина побил стекла в здании прокуратуры Тихвина
Разбойника из Южной Осетии задержали в Петербурге спустя 17 лет
Иностранцев будут прививать от COVID-19 в ТРЦ «Галерея»
Мумию лыжника со вставной челюстью нашли у садоводства в Ленобласти
На месте Ленинградского дворца молодежи построят жилой комплекс премиум-класса
Легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито умер от рака
На КАД между Энгельса и Выборгским шоссе перекроют движение