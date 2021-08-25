Домушники вынесли 1,5 млн рублей квартиры в Петербурге

Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые похитили из квартиры в Красносельском районе почти 1,5 млн рублей.

Напомним, 2 августа в полицию обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением о том, что около 00.20 в его квартиру на улице Летчика Лихолетова ворвались двое неизвестных мужчин и, под угрозой предмета похожего на пистолет, открыто похитили из сейфа 1 млн 400 тыс. рублей, а также мобильный телефон. Ущерб составил 1 млн 410 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Задержаны двое мужчин. Одному 30 лет, другому 27.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители по «горячим» следам задержали подозреваемого в причастности к краже денег из сейфа в квартире в Красногвардейском районе Петербурга.