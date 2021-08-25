Домушники вынесли 1,5 млн рублей квартиры в Петербурге

Домушники вынесли 1,5 млн рублей квартиры в Петербурге
Ущерб составил 1 млн 410 тыс. рублей. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые похитили из квартиры в Красносельском районе почти 1,5 млн рублей.

Напомним, 2 августа в полицию обратился мужчина 1981 года рождения с заявлением о том, что около 00.20 в его квартиру на улице Летчика Лихолетова ворвались двое неизвестных мужчин и, под угрозой предмета похожего на пистолет, открыто похитили из сейфа 1 млн 400 тыс. рублей, а также мобильный телефон. Ущерб составил 1 млн 410 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту б части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Задержаны двое мужчин. Одному 30 лет, другому 27.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранители по «горячим» следам задержали подозреваемого в причастности к краже денег из сейфа в квартире в Красногвардейском районе Петербурга.

домушники красносельский район ограбление


 

Новости партнеров
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Лучшие вопросы о спорте из «Что? Где? Когда?»: знатоки не ответили, а вы сможете?
Лучшие вопросы о спорте из «Что? Где? Когда?»: знатоки не ответили, а вы сможете?
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Ранние признаки болезни Альцгеймера: как заметить расстройство вовремя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Октябрьский суд отменил отстранение ЗакСом члена ГИК Ждановой
На пепелище в Старых Медушах обнаружены человеческие останки
Петербуржец выплатил 10 млн рублей алиментов ради поездки заграницу
Из-за разводки моста через Свирь 26 августа закроют трассу «Кола»
«В семье не без урода»: в Ленобласти проверят данные о липовых ...
На Торжковской улице сгорели «Жигули»
Житель Среднего проспекта решил отправить на такси 50 грамм тротила
Выпил водки и подышал газом: в Петербурге погиб 16-летний подросток