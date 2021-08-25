Петербуржец выплатил 10 млн рублей алиментов ради поездки заграницу

Петербуржец выплатил 10 млн рублей алиментов ради поездки заграницу
У мужчины накопился долг по алиментам в 11,5 млн рублей. Фото: Pixabay

Ради рабочей поездки заграницу петербуржец выплатил более 10 млн рублей в пользу 10-летнего сына.

По решению суда, мужчина ежемесячно должен был выплачивать своему ребенку четверть от всех своих доходов. Однако петербуржец пренебрегал этой обязанностью, хотя является собственником четырех земельных участков с домами, квартир в городе и пяти автомобилей бизнес-класса. Мужчина руководит двумя энергетическими компаниями с ежегодным доходом в 65 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов Петербурга, у мужчины накопился долг по алиментам в 11,5 млн рублей. Часть долга приставы вернули, удержав процент от его зарплаты.

Ситуацию удалось исправить только после того, как у должника появилась необходимость выехать заграницу. Обнаружив, что ему запрещен выезд за границу в связи с долгом, он прислал к судебным приставам своего адвоката. Только после этого сумма долга была выплачена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судебные приставы Пушкинского района помогли петербуржцу получить невыплаченную заработную плату почти за год. Работодатель выплатил своему работнику почти 1 миллион рублей заработной платы после принудительных мер.

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