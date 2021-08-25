КСП Петербурга нашла в МО Ульянка 130 нарушений на 86 млн рублей

КСП Петербурга нашла в МО Ульянка 130 нарушений на 86 млн рублей
Выявлено 130 нарушений на общую сумму не менее 86 млн рублей. Фото: pixabay

Контрольно-счётная палата Петербурга (КСП) провела проверку в муниципальном округе Ульянка в Кировском районе.

По результатам контрольного мероприятия выявлено 130 нарушений на общую сумму не менее 86 млн рублей. Об этом стало известно в среду 25 августа.

По подсчетам специалистов КСП, размер нецелевого расходования средств местного бюджета, составил 740 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе КСП.

Большую часть из этой суммы администрация округа потратила на оплату услуг индивидуального предпринимателя, который проводил правовое консультирование по вопросам муниципальных закупок. Изначально потраченные деньги были заложены на разработку документов о закупке и их размещение на специализированной электронной площадке.

Кроме того, администрация потратила 155 тыс. рублей на выпуск местной газеты «Вести Ульянки».

В прошлом году местная администрация потратила 7,5 тыс. рублей на приобретение рабочих инструментов. Выявлено неэффективное использование средств местного бюджета в общей сумме 2 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после проверки сотрудники палаты дадут оценку законности и результативности использования Комитетом и подведомственными организациями средств бюджета и собственности города за 2019-2021 годы. Замечена тенденция снижения расходной части бюджета КИО. Так, в 2019 — это 34,7 млрд рублей, в 2020 — 28,5 млрд рублей, а в 2020 — 25,1 млрд рублей.

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