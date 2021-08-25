Быстро поставить диагноз помогут лаборатория в маске и антиковидная ткань

Как скоро можно будет применить открытия ученых на практике, пока не уточняется. Фото: pixabay

Как скоро можно будет применить открытия ученых на практике, пока не уточняется. Фото: pixabay

Известно, что для развития науки обществу всегда требуется сильная встряска. В обычных условиях выделять деньги на исследования и разработки не торопятся, но когда иного выхода нет — правительство идет ученым навстречу.

Историки называют три основных двигателя прогресса — войны, гонка в изучении космоса и эпидемии.

Разработки для космонавтов подарили нам солнечные батареи, во время Второй мировой было налажено производство и использование в медицине пенициллина, а волна коронавирусной инфекции заставила бросить все усилия на разработку новых высокоточных лабораторий.

Поскольку одна из главных опасностей коронавируса — его бессимптомность в первые часы заражения, врачи поставили себе задачу упростить и максимально ускорить постановку диагноза.

Отсюда возникла легенда о якобы изобретенной в Китае антиковидной ткани. В разных источниках можно прочесть, что из этого материала шьют маски, которые работают по принципу лакмусовой бумажки — меняют цвет, реагируя на дыхание зараженного человека. Также высказывалась теория, что создание вирусозащищенного полотна позволит шить комбинезоны для сотрудников скорой помощи.

На самом деле никакой чудодейственной ткани не существует — но реальность не менее удивительна. В Китая создали маску, внутрь которй встроен микрочип, по своим функциям напоминающий часы-шагомер. Возможности микрочипа сравнимы с небольшой лабораторией — он измеряет уровень кислорода, дает характеристику дыханию, собирает частички слюны и выявляет наличие вируса.

Массовое производство таких масок в будущем может в корне изменить ситуацию с мировой эпидемией. От момента заражения до диагностики заболевания будут проходить не сутки и часы, а минуты. Это позволит заразившимся немедленно ограничить контакты и не распространять заболевание.

А для защиты врачей скорой помощи ученые избрали другой путь: на базе искусственного интеллекта создали робота, который способен делать “традиционный” ПЦР-тест. Вместо того, чтобы надевать защитные скафандры, отправляясь на вызов, доктора смогут просто продезинфицировать робота и забрать у него пробирки с материалом.

Не нужно бояться, что автоматизированный лаборант нанесет вред — российская модель создавалась на основе робота-нейрохирурга, который уже провел не одну удачную операцию.