Петербургские власти создадут свой холдинг СМИ

Смольный собирается запустить собственный холдинг средств массовой информации. Предложение озвучили во время обсуждения проектов по развитию петербургских СМИ.

Вопрос об объединении в холдинг городских СМИ, учредителем которых станет город, обсудили в ЗакСобрании во время нулевых чтений проекта бюджета на 2022 год.

Глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол считает, что создание холдинга — вопрос ближайшего времени. Уже известно, что в него войдет телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас телеканал располагается в телецентре на Чапыгина, 6, где также работает «Пятый канал». Объединение СМИ потребует дополнительных площадей для размещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей.