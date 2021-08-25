Петербургские власти создадут свой холдинг СМИ

Петербургские власти создадут свой холдинг СМИ
Город создаст свой холдинг СМИ. Фото: сайт Смольного

Смольный собирается запустить собственный холдинг средств массовой информации. Предложение озвучили во время обсуждения проектов по развитию петербургских СМИ.

Вопрос об объединении в холдинг городских СМИ, учредителем которых станет город, обсудили в ЗакСобрании во время нулевых чтений проекта бюджета на 2022 год.

Глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга Владимир Рябовол считает, что создание холдинга — вопрос ближайшего времени. Уже известно, что в него войдет телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас телеканал располагается в телецентре на Чапыгина, 6, где также работает «Пятый канал». Объединение СМИ потребует дополнительных площадей для размещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей.

новости СПб сми Смольный холдинг


 

Новости партнеров
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
В лесах Ленобласти в воскресенье грибники нашли два скелета
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом
Ребенка с инвалидностью отказались зачислять в лицей Петербурга
Напавшего на двух полицейских на Васильевском заключили под стражу
Какие цветы подарить учителю? Выбираем по гороскопу
Авария на сетях оставила 28 тысяч жителей Ленобласти без холодной воды
Съемки трех фильмов перекроют улицы в Петербурге
МегаФон и GFN.RU запускают совместную подписку
Петербургские власти создадут свой холдинг СМИ