Комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей

Петербургский комитет по образованию попросил увеличить бюджет на 3,9 млрд рублей на следующий год.
Об этом глава ведомства Наталия Путиловская заявила во время нулевых чтений проекта бюджета города.
В действующей редакции комитету предусмотрены 19,7 млрд рублей. Путиловская просит увеличить эту сумму на 20%.
Дополнительные 825 млн планируется направить на закупку книг и учебников в школы, около 658 млн просят направить на выполнение госзадания.
На организацию отдых и оздоровления детей требуется еще 456,5 млн рублей: нужно купить почти 26 тысяч путевок и сертификатов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация 44 домов-памятников в Петербурге начнется в 2022 году. Первым на реставрацию пойдет особняк Бутурлиной, расположенный на улице Чайковского, 10.