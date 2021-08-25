Комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей

Комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей
Путиловская просит увеличить эту сумму на 20%. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Петербургский комитет по образованию попросил увеличить бюджет на 3,9 млрд рублей на следующий год.

Об этом глава ведомства Наталия Путиловская заявила во время нулевых чтений проекта бюджета города.

В действующей редакции комитету предусмотрены 19,7 млрд рублей. Путиловская просит увеличить эту сумму на 20%.

Дополнительные 825 млн планируется направить на закупку книг и учебников в школы, около 658 млн просят направить на выполнение госзадания.

На организацию отдых и оздоровления детей требуется еще 456,5 млн рублей: нужно купить почти 26 тысяч путевок и сертификатов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация 44 домов-памятников в Петербурге начнется в 2022 году. Первым на реставрацию пойдет особняк Бутурлиной, расположенный на улице Чайковского, 10.

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