Грачева, которой отрубили руки из-за ревности, стала мамой

Петербурженка родила третьего ребенка.

Петербурженка Маргарита Грачева, судьбу которой обсуждала вся страна из-за истории об отрубленных из ревности руках, в третий раз стала мама. Новостью женщина поделилась в Instagram-аккаунте.

Грачева после неудачного брака вышла замуж еще раз и весной 2021 года объявила о своей беременности. Сегодня, 25 августа, стало известно о рождении малыша – мальчика весом 3,7 килограмма.

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10»,

— пишет женщина.

Также Грачева поделилась снимком, на котором запечатлена ножка ребенка и протез. Подписчики вовсю поздравляют молодую мамочку и желают малышу здоровья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременная Грачева, которой бывший муж отрубил кисти, ждет третьего сына.