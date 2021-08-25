Грачева, которой отрубили руки из-за ревности, стала мамой

Петербурженка родила третьего ребенка.
Петербурженка Маргарита Грачева, судьбу которой обсуждала вся страна из-за истории об отрубленных из ревности руках, в третий раз стала мама. Новостью женщина поделилась в Instagram-аккаунте.
Грачева после неудачного брака вышла замуж еще раз и весной 2021 года объявила о своей беременности. Сегодня, 25 августа, стало известно о рождении малыша – мальчика весом 3,7 килограмма.
«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10»,
— пишет женщина.
Также Грачева поделилась снимком, на котором запечатлена ножка ребенка и протез. Подписчики вовсю поздравляют молодую мамочку и желают малышу здоровья.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременная Грачева, которой бывший муж отрубил кисти, ждет третьего сына.