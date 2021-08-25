Учительница пожаловалась Путину на «Наша Russia»

Учительница пожаловалась Путину на «Наша Russia»
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Фото: скриншот

Педагог заявила, что персонаж из передачи сформировал неправильное представление о профессии.

Учительница из Ярославля во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным обратила внимание на освещение педагогической работы в СМИ и на телевидении. Запись их диалога доступна на YouTube-канале RT.

Педагог отметила, что ее, например, не устраивает персонаж Снежаны Денисовны из «Наша Russia». Она уверена, что скетчком «разрушает образ учителя и школы в целом».

Путин поддержал негодование учительницы и заявил, что от слов нужно переходить к делу.

«Страна нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства»,

— заключил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне считают, что врачам, педагогам и ученым платят незаслуженно мало.

владимир путин наша russia педагог


 

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