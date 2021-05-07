Россияне считают, что врачам, педагогам и ученым платят незаслуженно мало

Почти 60% опрошенных считают, что врачам должны платить более 120 тысяч рублей.
Эксперты выяснили, кому, по мнению россиян, должны повысить зарплаты. Опрошенные считают, что обделили врачей, педагогов и ученых. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».
Учителям россияне предложили платить 120 тысяч рублей в месяц, а врачам – почти 123 тысячи. Ученые же должны получат 130 тысяч рублей. Также граждане недовольны зарплатами у спасателей и пожарных, шахтеров, инженеров и разнорабочих. При этом 1% участников опроса предложили повысить зарплаты чиновникам.
Известно, что в опросе приняли участие около пяти тысяч человек старше 18 лет и проживающих в разных уголках страны.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зарплаты водителей в Москве и Петербурге оказались выше средних в отрасли.