Россияне считают, что врачам, педагогам и ученым платят незаслуженно мало

Почти 60% опрошенных считают, что врачам должны платить более 120 тысяч рублей.

Эксперты выяснили, кому, по мнению россиян, должны повысить зарплаты. Опрошенные считают, что обделили врачей, педагогов и ученых. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

Учителям россияне предложили платить 120 тысяч рублей в месяц, а врачам – почти 123 тысячи. Ученые же должны получат 130 тысяч рублей. Также граждане недовольны зарплатами у спасателей и пожарных, шахтеров, инженеров и разнорабочих. При этом 1% участников опроса предложили повысить зарплаты чиновникам.

Известно, что в опросе приняли участие около пяти тысяч человек старше 18 лет и проживающих в разных уголках страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зарплаты водителей в Москве и Петербурге оказались выше средних в отрасли.