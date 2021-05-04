Зарплаты водителей в Москве и Петербурге оказались выше средних в отрасли

Зарплаты водителей в Москве и Петербурге оказались выше средних в отрасли
Аналитики отмечают, что по итогам 2020 года отрасль транспорта стала самой востребованной. Фото: pixabay.com

Средние зарплаты водителей в столице и городе на Неве оказались выше, чем в других регионах этой же сферы.

Таковы результаты исследований «Работа.ру» и «Сберлизинг». Они проанализировали более 90 тысяч вакансий. Выяснилось, что водители в Москве и Петербурге зарабатывают около 92 тысяч рублей в месяц. В других регионах средние зарплаты ниже, сообщает ФАН.

Аналитики отмечают, что по итогам 2020 года отрасль транспорта стала самой востребованной. Пандемия не помешала открыть много новых вакансий.

Для лизинга чаще используются: Kia, Toyota. Среди российских: ГАЗ, Lada.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на рынке труда в Петербурге падает конкуренция, но растет зарплата. Работодатели Санкт-Петербурга активны как никогда. В январе было размещено на 21% вакансий больше, чем в прошлом январе. В феврале и марте спрос также увеличился.

водители новости СПб профессия санкт-петербург транспорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ТЭК с 30 апреля переходит на усиленный режим работы
Зарплаты водителей в Москве и Петербурге оказались выше средних в отрасли
В Петербурге от ветра дерево упало на машину
Дожди не покинут Петербург до конца недели
Пулково возобновил рейсы в Египет
Мастера спорта по самбо увезли в полицию после конфликта в петербургском баре
Задержан уроженец закавказского государства, открывший стрельбу из травмата
Росприроднадзор по СЗФО проводит проверку по факту сброса бетона в реку ...