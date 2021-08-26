На проспекте Обуховской Обороны построят мукомольный завод

В Петербурге планируют построить мукомольный комбинат.

Предприятие будет находиться на проспекте Обуховской обороны. Участок под эти цели город взял в аренду еще 11 лет назад. Комбинат планируется построить на соседней территории.

Городской комитет по государственному заказу ищет подрядчика, который смог бы спроектировать корпуса с мельницей и производственной лабораторией, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 69,4 млн рублей. Завод сможет производить до 900 тонн муки ежедневно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что управляющая инвестиционная организация «Созвездие» из северной столицы купила 90 гектаров для строительства нового завода по переработке мусора в Новгородской области. Фирма — часть холдинга «Созвездие Водолея».