В Петербурге пытаются трудоустроиться «по профессии» 430 блогеров

Занять "должность" блогера в Петербурге хотят более 400 человек. Фото: Pixabay

Занять "должность" блогера в Петербурге хотят более 400 человек. Фото: Pixabay

Аналитики hh.ru провели исследование, в результате которого выяснили, насколько востребованы в Петербурге блогеры.

Как сообщает пресс-служба сервиса Северо-Запада 26 августа, работодатели предлагают блогерам около 50 тыс. рублей. В принципе, в своих резюме соискатели в графе «желаемый оклад» указывают именно такие цифры.

В настоящий момент свои резюме опубликовали свыше 500 соискателей-блогеров в регионах СЗФО. В том числе остаются не трудоустроенными 430 блогеров Петербурга. 70% из них – женщины. Чаще всего в поиске работы люди от 18 до 30 лет, таких 65%. Соискателей от 14 до 18 лет гораздо меньше — 15%. Однако порядка десятка резюме приходится на возрастных блогеров 50+ лет.

В Петербурге открыто более 200 вакансий для блогеров. Чаще всего их нанимают организации, занятые в отрасли СМИ.

Интересно, что в поиске блогеров также строительные компании, которым необходимо продвижение в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что блогер Ида Галич купила себе автомобиль за 35 миллионов.