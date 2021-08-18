Блогер Ида Галич купила себе автомобиль за 35 миллионов

Блогер Ида Галич купила себе автомобиль за 35 миллионов
Ида Галич купила себе  Rolls-Royce. Фото: скриншот Instagram

Российская телеведущая, певица и видеоблогер приобрела себе автомобиль Rolls-Royce Wraith, цена которого порядка 35 миллионов рублей.

О своей покупке блогер рассказала в Instagram.

«Не верится, ущипните меня. Добро пожаловать в семью, малыш! Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит «Роллс»… Я бы не поверила! Друзья, принимаю поздравления», — описала свои эмоции Галич.

Девушку ринулись поздравлять звезды шоу-бизнеса, такие как Айза Долматова, Рита Дакота.

Напомним, что совсем недавно блогер переехала с маленьким сыном в свой замок. Девушка с нетерпением ждала, когда будет закончен ремонт.

Однако в личной жизни Галич все не так радужно. В начале 2021 года она развелась с супругом Аланом Басиевым, от которого у звезды сын Леон.

Блогер не спешит рассказывать о причинах расставания, но в Сети часто пишут, что разлад в семье произошел из-за разницы материального положения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая Ида Галич намерена отсудить у застройщика более полумиллиона рублей.

Rolls-Royce блогер ида галич шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фолловеры Ким Кардашьян подозревают, что звезда потеряла свои ягодицы
В Колпино очевидцы заметили автомобиль под асфальтом
Блогер Ида Галич купила себе автомобиль за 35 миллионов
Диетолог назвала опасные свойства яблок
Очевидец: самосвал высыпал асфальт на Авиаконструкторов и уехал
В Москве ураган срывал кровлю и разбивал детские площадки
Автоледи на MINI Cooper столкнулась в лоб с маршруткой на Ленинском
В Педиатрическом университете Петербурга возросло число абитуриентов