Блогер Ида Галич купила себе автомобиль за 35 миллионов

Российская телеведущая, певица и видеоблогер приобрела себе автомобиль Rolls-Royce Wraith, цена которого порядка 35 миллионов рублей.

О своей покупке блогер рассказала в Instagram.

«Не верится, ущипните меня. Добро пожаловать в семью, малыш! Сказали бы мне лет пять назад, что Идончик сама себе в 31 год подарит «Роллс»… Я бы не поверила! Друзья, принимаю поздравления», — описала свои эмоции Галич.

Девушку ринулись поздравлять звезды шоу-бизнеса, такие как Айза Долматова, Рита Дакота.

Напомним, что совсем недавно блогер переехала с маленьким сыном в свой замок. Девушка с нетерпением ждала, когда будет закончен ремонт.

Однако в личной жизни Галич все не так радужно. В начале 2021 года она развелась с супругом Аланом Басиевым, от которого у звезды сын Леон.

Блогер не спешит рассказывать о причинах расставания, но в Сети часто пишут, что разлад в семье произошел из-за разницы материального положения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телеведущая Ида Галич намерена отсудить у застройщика более полумиллиона рублей.