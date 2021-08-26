Почему владельцы кошек живут дольше

Возможно, вы часто обращали внимание на милых бабушек, ревностно ухаживающих за своим котиком. Разные по характеру, окрас и разных пород животные объединены одной особенностью — весьма почтенным возрастом хозяев. Неужели кошки действительно продлевают линию жизни?

Во всех представителях семейства кошачьих есть что-то мистическое. Наверное, поэтому очень часто про кошек рассказывают невероятные вещи — например, что они, привязавшись к человеку, могут подарить ему кусочек кошачьей жизни, ведь у самих кошек их как будто бы девять.

Слухи и легенды подтверждает статистика — в среднем большинство владельцев кошек живут дольше семидесяти-восьмидесяти лет, а некоторые так и вовсе входят в число долгожителей. И в девяноста процентах случаев котовладельцы сохраняют удивительную бодрость! Например, знаменитому дрессировщику и почитателю котов Юрию Куклачеву уже семьдесят два года, но он продолжает выступления и гастроли.

А известному петербуржцу, актеру Сергею Мигицко, шестьдесят восемь — но он в отличной форме, постоянно занят в спектаклях, а дома у него живет несколько пушистых “хвостов”.

Конечно, каждому любителю кошек хочется сделать вывод: кошки чудодейственным образом влияют на людей. Ведь чего стоит их умение “лечь на больное место”, их мудрые взгляды и невероятная способность выходить сухими из любой переделки.

На ум сразу приходят египетские фараоны, которые поклонялись своим кошкам и превозносили их как богов…

Конечно, можно верить в доброту кошек, жертвующих своим хозяевам немного чудесной силы. Или посмотреть на эту ситуацию под другим углом. Физическое взаимодействие с кошкой — прикосновения, общение, игра или просто уход за животным — часто наполняют жизнь пожилого человека если не высоким смыслом, то банальной ответственностью. Внутри нас живет инстинкт — мы не можем позволить себе расслабиться и постареть, если рядом есть кто-то, кто слабее нас, кто нуждается в помощи. Ну и конечно наличие в доме скрашивает одиночество. Человек — социальное существо, и нередко именно одинокая жизнь провоцирует замедление работы мозга. Не с кем поговорить, не с кем разделить заботы и радости — коммуникация снижается, и мозг работает все медленней.

Поэтому мы часто видим одиноких людей, разговаривающих со своими питомцами.

Однако, вследствии этой теории, любой хозяин собаки или канарейки смог бы похвастаться долгожительством. Люди, имеющие домашних питомцев, действительно опережают одиночек на линии возраста. Но котовладельцы лидируют и среди них. И вот это обстоятельство уже ничем, кроме мистики, не объяснишь.