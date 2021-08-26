Народная артистка Екатерина Васильева приняла монашеский постриг

Народная артистка Екатерина Васильева приняла монашеский постриг
Екатерина Васильева стала монахиней. Фото: кадр из фильма "Соломенная шляпка"

Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, монтажер, Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева решила стать монахиней.

Об этом сообщает в социальных сетях актриса Мария Шукшина.

Артистка рассказала о решении Васильевой накануне, 25 августа, также она объяснила, что сын 76-летней актрисы является священником в храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах.

Известно, что Екатерина Васильева стала послушницей монастыря почти 30 лет назад, в 1993 году. Тогда она решила на время покинуть сцену. Позднее, когда все же решила сновать играть в кино, то начала очень тщательно отбирать себе роли, при этом, каждый раз спрашивала разрешения у духовника.

Васильева появилась в более чем в 200 фильмах, таких как «Чародеи» «Приходи на меня посмотреть», «Обыкновенное чудо», «Экипаж», «Черная молния».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что монах Валаама архимандрит Мефодий умер от коронавируса.

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