В пятницу в Ленобласти температура повысится до +20

В пятницу в Ленобласти температура повысится до +20
В Ленобласти ожидается теплая погода. Фото: pexels.com

В Ленинградской области в пятницу, 27 августа, погода разыграется не на шутку. В регионе обещают потепление. Градусники могут показать до +20.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что несмотря на высокие температуры в 47-ом регионе, будет также облачно и с прояснениями.

Кроме того, от дождя горожанам никуда не деться, он пройдет местами и будет совсем небольшим.

Порывы ветра будут восточными и умеренными, но иногда и порывистыми.

Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов. Днем же гораздо жарче, термометры покажут +15…+20 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа.

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