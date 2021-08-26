В российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов

В российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов
Добирают студентов и региональные вузы, там большой спрос на бюджетные места. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова
Российские университеты не набрали нужное количество первокурсников и объявили дополнительный набор.
К этому привели изменения в правилах приема (отмена второй волны). На это также повлияло, что абитуриенты подают документы сразу на десять факультетов в одном университете. Раньше можно было только на три. Когда выпускник точно определяется с выбором и отзывает документы с других направлений, появляются свободные места. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Добор проходит в МГУ. Добирают студентов и региональные вузы, там большой спрос на бюджетные места.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербургские вузы в 2021 году поступило более 700 тысяч заявлений от абитуриентов, мечтающих занять бюджетные места. Таким образом, на одно место претендовало 17 человек. Об этом сообщили в Смольном.

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