В вузы Петербурга подали более 700 тысяч заявлений на бюджет

Речь идет об абитуриентах, желающих поступить на бакалавриат и специалитет.

В Санкт-Петербургские вузы в 2021 году поступило более 700 тысяч заявлений от абитуриентов, мечтающих занять бюджетные места. Таким образом, на одно место претендовало 17 человек. Об этом сообщили в Смольном.

Известно, что среди популярных специальностей – медицинские. В университете имени Мечникова отметили, что многие хотели поступить на педиатров. При этом в Петербурге огорчены количеством «технарей» — количество ребят, которые сдавали бы физику, сократилось за последние годы. В этом году абитуриентов-«технарей» было шесть тысяч, хотя мест для них подготовили около 18 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы.