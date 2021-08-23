В вузы Петербурга подали более 700 тысяч заявлений на бюджет

В вузы Петербурга подали более 700 тысяч заявлений на бюджет
Санкт-Петербургской государственный университет. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Речь идет об абитуриентах, желающих поступить на бакалавриат и специалитет.

В Санкт-Петербургские вузы в 2021 году поступило более 700 тысяч заявлений от абитуриентов, мечтающих занять бюджетные места. Таким образом, на одно место претендовало 17 человек. Об этом сообщили в Смольном.

Известно, что среди популярных специальностей – медицинские. В университете имени Мечникова отметили, что многие хотели поступить на педиатров. При этом в Петербурге огорчены количеством «технарей» — количество ребят, которые сдавали бы физику, сократилось за последние годы. В этом году абитуриентов-«технарей» было шесть тысяч, хотя мест для них подготовили около 18 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы.

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